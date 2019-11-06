Общество

9111.ru9111.ruОдобрена льготная ипотека для семей с детьми-инвалидами

Документ позволяет россиянам, имеющим ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года, рассчитывать на льготную ставку по жилищному кредиту, а именно - 6% годовых. Уточняется, что для жителей Дальнего Востока при тех же условиях она составит 5%.
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Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале
 правовой информации.
News.ru10:50

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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

Российская газета11:00

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Lenta.ru08:54

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РИА Новости06:34

Льготы по ипотеке распространили на семьи с детьми-инвалидами

Парламентская газета07:03

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Взгляд.ру06:59

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

РЕН ТВ06:57

Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

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