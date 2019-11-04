Экономика
ГЛАС.RUОдобрена процедура IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (СМА) одобрил проведение первичного размещения акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русском03 ноября в 01:56
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Транспорт
«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД
Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика
Опрос: Трамп уступает пяти возможным соперникам на выборах
Американский лидер Дональд Трамп уступает по популярности среди избирателей пятерым демократам, которые могут стать его соперниками на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.
ТАСС вчера в 21:53
Происшествия
Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном
REGNUM вчера в 22:58
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Газета.Ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Наука
За 10 лет с лугов Германии исчезло две трети насекомых
Для лесов потери составили порядка сорока процентов, а на лугах исчезло две трети насекомых.
N+1 04 ноября в 02:50
Общество
На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера
Суд отказал в удовлетворении исковых требований уволенной из-за откровенных фотографий в соцсети тренера юношеского центра "Максимум" из Магнитогорска Екатерины Конопенко, сообщили РИА Новости в среду в Правобережном райсуде Магнитогорска.
РИА Новости 00:36
Авто
В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня вчера в 01:21
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости 03 ноября в 04:38
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит
Sport24.ru вчера в 22:55
Кино
Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые мощные флагманские смартфоны
В отчетный период в десятке самых мощных устройств по версии AnTuTu оказались модели, оснащенные флагманским процессором Snapdragon 855+.
Astera вчера в 09:39
Политика
Зеленский назначил внештатным советником гражданина США
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского адвоката Эндрю Романа Мака.
Известия вчера в 23:48
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
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В Челябинске рецидивисты напали на школьниц
REGNUM вчера в 14:01
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС вчера в 03:30