Коронавирус
News.ruОдобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности
Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности
Rambler News Service03:20
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Транспорт
Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров
Водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять наличие специального пропуска у своих пассажиров.
РБК 16:35
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы
Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
News.ru 16:19
Культура
Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor 16:06
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса
Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM вчера в 23:41
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Наука
Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м
При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.
ToDay News Ufa 09 апреля в 11:38
Политика
Щеголев возложил венок на месте крушения польского борта в Смоленске
Во время своей рабочей поездки в Смоленскую области полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Алексеем Островским приняли участие в траурном мероприятии, приуроченном к 10-летию со дня крушения польского самолета ТУ-154М.
Московский Комсомолец Смоленск вчера в 04:34
Религия
РПЦ порекомендовала прихожанам не посещать храмы на Пасху
Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) порекомендовал прихожанам не посещать храмы и провести Страстные и Пасхальные дни дома.
Московская газета вчера в 09:42
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Футбол
Радимов призвал объединить чемпионаты России и Белоруссии
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался за объединение чемпионатов РФ и Белоруссии.
ProstoProSport 12:24
Здоровье
The Telegraph (Великобритания): что алкоголь делает с вашим телом, если вам уже за 40 (The Telegraph UK)
Если вам больше 40 лет и вы живете в Великобритании, скорее всего, вы любите выпить.
ИноСМИ 17:24
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час
Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции.
ИА Красная Весна вчера в 15:44
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Единоборства
Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса
ГЛАС.RU вчера в 00:45
Общество
США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса
По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
Говорит Москва 12:23
Происшествия
В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином
Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru 08:28
Общество
Вывозной рейс из Бангкока прибывает в Петербург
В субботу, 11 апреля, в Петербург прибывает очередной вывозной рейс, на этот раз — из Бангкока.
Телеканал Санкт-Петербург 10:51
Игры
Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация
Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 00:02
Общество
Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии
В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29