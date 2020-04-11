Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.

Шоу-бизнес Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород. 27

Культура Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву. 3

Общество Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете». 2,4K

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. 99

Общество Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. 744

Наука Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.

Политика Щеголев возложил венок на месте крушения польского борта в Смоленске Во время своей рабочей поездки в Смоленскую области полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Алексеем Островским приняли участие в траурном мероприятии, приуроченном к 10-летию со дня крушения польского самолета ТУ-154М. 155

Религия РПЦ порекомендовала прихожанам не посещать храмы на Пасху Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) порекомендовал прихожанам не посещать храмы и провести Страстные и Пасхальные дни дома. 322

Футбол Радимов призвал объединить чемпионаты России и Белоруссии Известный в прошлом футболист, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался за объединение чемпионатов РФ и Белоруссии.

Общество В 30 городах Турции ввели комендантский час Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции. 30

Происшествия В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб. 20

Происшествия В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов. 11

Политика Макрон допустил дальнейшее закрытие границ Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября. 62

Игры Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.