Коронавирус

News.ruNews.ruОдобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности

Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.
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Решения, принятые на заседании Правительства России 9 апреля 2020 года

Глас Народа03:49

Правительство одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

Rambler News Service03:20

Кабмин одобрил сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

ТАСС02:32

Правительство РФ одобрило стратегию развития обрабатывающей промышленности

ИА Красная Весна03:23

Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности России

ПРАЙМ02:44

Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности

News.ru02:58

Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции

РИА Новости09 апреля в 06:36
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
4,1K
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
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Транспорт

Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров

Водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять наличие специального пропуска у своих пассажиров.
РБК 16:35
3
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы

Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
News.ru 16:19
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Культура

Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor 16:06
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
189
Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
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Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса

Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM вчера в 23:41
2,4K
Общество

Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии

Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
9
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
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Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
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Политика

Крупнейший в мире грузовой самолет подключился к борьбе с пандемией

Вести.Ru 12:09
Наука

Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м

При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.
ToDay News Ufa 09 апреля в 11:38
Политика

Щеголев возложил венок на месте крушения польского борта в Смоленске

Во время своей рабочей поездки в Смоленскую области полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Алексеем Островским приняли участие в траурном мероприятии, приуроченном к 10-летию со дня крушения польского самолета ТУ-154М.
Московский Комсомолец Смоленск вчера в 04:34
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Религия

РПЦ порекомендовала прихожанам не посещать храмы на Пасху

Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) порекомендовал прихожанам не посещать храмы и провести Страстные и Пасхальные дни дома.
Московская газета вчера в 09:42
322
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
7
Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

ТАСС 10:20
533
Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
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Футбол

Радимов призвал объединить чемпионаты России и Белоруссии

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался за объединение чемпионатов РФ и Белоруссии.
ProstoProSport 12:24
Здоровье

The Telegraph (Великобритания): что алкоголь делает с вашим телом, если вам уже за 40 (The Telegraph UK)

Если вам больше 40 лет и вы живете в Великобритании, скорее всего, вы любите выпить.
ИноСМИ 17:24
Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час

Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции.
ИА Красная Весна вчера в 15:44
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Происшествия

В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
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Единоборства

Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса

ГЛАС.RU вчера в 00:45
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Общество

США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
Говорит Москва 12:23
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Происшествия

В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином

Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
11
Политика

Макрон допустил дальнейшее закрытие границ

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru 08:28
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Общество

Вывозной рейс из Бангкока прибывает в Петербург

В субботу, 11 апреля, в Петербург прибывает очередной вывозной рейс, на этот раз — из Бангкока.
Телеканал Санкт-Петербург 10:51
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Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 00:02
Общество

Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии

В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
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