Коронавирус

News.ruNews.ruОдобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности

Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.
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Решения, принятые на заседании Правительства России 9 апреля 2020 года

Глас Народа03:49

Правительство одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

Rambler News Service03:20

Кабмин одобрил сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

ТАСС02:32

Правительство РФ одобрило стратегию развития обрабатывающей промышленности

ИА Красная Весна03:23

Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности России

ПРАЙМ02:44

Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности

News.ru02:58

Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции

РИА Новости09 апреля в 06:36
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Общество

В Москве уточнили, кто может выходить на работу во время самоизоляции

В период самоизоляции в Москве выходить на работу могут специалисты предприятий, деятельность которых невозможно приостановить.
Вечерняя Москва 12:11
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Происшествия

После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего

Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

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REGNUM 15:12
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Общество

Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва вчера в 13:02
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Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 00:02
Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

ТАСС 16:41
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия 16:43
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Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
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Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество

Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции

Lenta.ru 15:03
Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

ТАСС 10:20
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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, впервые станет отцом.
Peterburg2.ru 06:57
Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Багаж вернувшихся россиян продезинфицируют.
Эхо Москвы 16:02
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Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

ТАСС 15:31
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Происшествия

На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29

Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Общество

Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества

Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК 14:35
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Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
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Здоровье

Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»

Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
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Футбол

«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки

«Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.
Sports.ru 15:59
Транспорт

Таксистов в Москве обязали проверять спецпропуска у пассажиров

Таксистов в Москве обязали проверять спецпропуска у пассажиров с 15 апреля.
Lenta.ru 14:54
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Общество

Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
Интерфакс 14:56
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Происшествия

Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя

Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
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Общество

«Нам нельзя выходить в магазин чаще, чем раз в три дня»: Жанна Бадоева рассказала о жизни в закрытой Венеции

Комсомольская правда 16:26
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Общество

Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
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Шоу-бизнес

Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела

Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Экономика

Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет

Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 12:02
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Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК 10:09
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