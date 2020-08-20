Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%
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Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».В источнике
Подробнее о событии
Минфин: заявку на получение льготной ипотеки подали 450 тысяч россиян
Московский Комсомолецвчера в 11:06
Льготная ипотека под 6,5% поможет достижению показателей жилищного нацпроекта - НОСТРОЙ
Интерфаксвчера в 08:58