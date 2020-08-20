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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».В источнике
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Московский Комсомолец

Минфин: заявку на получение льготной ипотеки подали 450 тысяч россиян

Московский Комсомолецвчера в 11:06
Lenta.ru

Россияне подали 450 тысяч заявок на льготную ипотеку

Lenta.ruвчера в 11:04
ТАСС

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

ТАССвчера в 04:42
Газета.Ru

Минфин обнародовал данные о заявках на льготную ипотеку

Газета.Ruвчера в 07:00
Известия

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки

Известиявчера в 04:54
Интерфакс

Льготная ипотека под 6,5% поможет достижению показателей жилищного нацпроекта - НОСТРОЙ

Интерфаксвчера в 08:58
РИА Новости

Россияне подали 450 тысяч заявок на получение льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 04:22

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

21 август в Омск прибудут московские медиуи из Центра имени Н.И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко для проведения консилиума по состоянию Алексея Навального, сообщили в минздраве Омской области.
Известия20:30
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Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
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«Газпром» предложил расширить программу газификации транспорта

Советник генерального директора компании «Газпром газомоторное топливо» (ГМТ) Сергей Колин на круглом столе в Аналитическом центре при правительстве 20 августа предложил расширить действие госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» до 2024 года еще на 33 региона (сейчас она распространяется на 27 регионов).
РБКвчера в 12:06
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