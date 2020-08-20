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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».В источнике
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Газета.Ru

Минфин обнародовал данные о заявках на льготную ипотеку

Газета.Ru07:00
Вечерняя Москва

Около 450 тысяч россиян подали заявки на льготную ипотеку под 6,5 процента

Вечерняя Москва05:21
РИА Новости

Россияне подали 450 тысяч заявок на получение льготной ипотеки

РИА Новости04:22
ТАСС

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

ТАСС04:42
Финмаркет

Лимит программы по ипотеке под 6,5% опять может быть повышен - Минфин

Финмаркет04:36
Известия

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки

Известия04:54
Интерфакс

Минфин может расширить лимит по программе льготной ипотеки под 6,5%

Интерфакс04:04

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

Политик Алексей Навальный, который утром в четверг попал в реанимацию в Омске, остается в состоянии естественной комы, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, сообщили пресс-службе Минздрава Омской области.
В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме
Интерфакс07:58

Открыта новая катаклизмическая переменная звезда необычного класса

В системах катаклизмических переменных перенос массы от звезды-компаньона происходит через аккреционный диск, окружающий белый карлик, и в некоторых случаях тепловая нестабильность этого диска приводит к вспышке, известной как карликовая новая.
AstroNews.ru08:43

Стали известны противопоказания к вакцинации от коронавируса

"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии", - говорится в инструкции к препарату.
Газета.Ru08:53
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Юран ответил Евсееву про слова об «Уфе» и фарм-клубе «Спартака»

Экс-наставник футбольного клуба "Химки" Сергей Юран прокомментировал послематчевое интервью главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева После поединка со "Спартаком" Вадиму Валентиновичу намекнули на информацию о том, что уфимцы, якобы, являются фарм-клубом "красно-белых".
Честный рейтинг букмекеров07:00
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Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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