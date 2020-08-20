Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%
Смотрите также
«Ожившая» ранее пациентка в курской больнице скончалась
Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Появилось видео госпитализации Алексея Навального в аэропорту Омска
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в новом приложении «Яндекс Go»
СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Причиной госпитализации Ефремова был инсульт
Диму Билана возмутил мусор в Черном море в Крыму
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Двухсредный глиссирующий «Дрозд» представят на «Армии-2020»
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
NASA предупредило о расширяющейся гигантской аномалии над Землей
Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
Появилось видео госпитализации Алексея Навального в аэропорту Омска
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
В Госдуме слова Зеленского о возвращении Крыма назвали сказкой
Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».В источнике
Подробнее о событии