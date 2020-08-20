Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».