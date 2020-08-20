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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».В источнике
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Интерфакс

Льготная ипотека под 6,5% поможет достижению показателей жилищного нацпроекта - НОСТРОЙ

Интерфакс08:58
Газета.Ru

Минфин обнародовал данные о заявках на льготную ипотеку

Газета.Ru07:00
Финмаркет

Лимит программы по ипотеке под 6,5% опять может быть повышен - Минфин

Финмаркет04:36
Известия

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки

Известия04:54
ТАСС

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

ТАСС04:42
Вечерняя Москва

Около 450 тысяч россиян подали заявки на льготную ипотеку под 6,5 процента

Вечерняя Москва05:21
РИА Новости

Россияне подали 450 тысяч заявок на получение льготной ипотеки

РИА Новости04:22

505 Games ответила на критику релиза Control Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X

На консолях нового поколения не будет стандартной версии Control или сезонного пропуска, только Ultimate Edition Обладателям обычной версии на новых консолях игра будет доступна по обратной совместимости В Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X тот же контент, однако проект будет пользоваться техническими и другими преимуществами приставок.
505 Games ответила на критику релиза Control Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X
Игромания.ру07:48

Главгосэкспертиза одобрила проект онкоцентра в Нижегородской области

Главгосэкспертиза, ознакомившись с проектной документацией АО «Гипроздрав» и результатами инженерных изысканий, одобрила строительство онкологического центра на территории поселка Новинки.
Гипер НН05:13
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В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
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Саратовский губернатор ожидает в 2020 году рост безработицы

В 2020 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев ожидает рост безработицы в регионе, и в этой связи особенно важными становятся инвестпроекты, которые создадут новые рабочие места для саратовцев.
FreeNews-Volga08:23
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Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус

Сингапурские биологи на практике подтвердили, что недавние необъяснимые вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона действительно могла вызвать зараженная замороженная еда.
ТАСС Наука 06:59