Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%
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Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».В источнике
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