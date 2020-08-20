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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Одобрено более 300 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

Более 300 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% одобрено с начала ее действия, 20 августа сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».В источнике
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ТАСС

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

ТАСС04:42
Газета.Ru

Минфин обнародовал данные о заявках на льготную ипотеку

Газета.Ru07:00
Вечерняя Москва

Около 450 тысяч россиян подали заявки на льготную ипотеку под 6,5 процента

Вечерняя Москва05:21
Известия

Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки

Известия04:54
Интерфакс

Льготная ипотека под 6,5% поможет достижению показателей жилищного нацпроекта - НОСТРОЙ

Интерфакс08:58
Финмаркет

Лимит программы по ипотеке под 6,5% опять может быть повышен - Минфин

Финмаркет04:36
РИА Новости

Россияне подали 450 тысяч заявок на получение льготной ипотеки

РИА Новости04:22

Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой

Не знаю, есть ли дети. Почему я должен это знать? Это было официально? Она мне об этом не сказала. Какое мне дело до личной жизни Алины Кабаевой? Если мне скажет человек, то, конечно, я его поздравлю. Мне об этом не докладывали, так что не знаю, так ли это.
Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Woman.ru06:41
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Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва

Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан. И государственная служба, она и называется "служба", потому что это служение – в данном случае гражданам России.
Владимир Путин
РИА Новости08:38
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Появилось видео из салона самолета перед госпитализацией Навального

Пользователь Instagram djpavlin (в описании профиля указаны имя и фамилия — Павел Лебедев) опубликовал видео из самолета, в котором летел оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, госпитализированный затем больницу в Омске.
0:29
РБК02:27
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Двое членов СДС убиты в Сирии в результате удара турецких военных

Двое членов «Сирийских демократических сил» (СДС) были убиты 19 августа в результате удара турецких военных в сирийской провинции Ракка, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
0:36
ИА Красная Веснавчера в 15:59
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Врач Навального заявил о переговорах по эвакуации политика в Европу

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который утром в четверг попал в реанимацию в Омске с подозрением на отравление, следует эвакуировать в Европу, заявил «Медузе» врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года.
Forbes06:51
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