Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.

с чего всё началось

Третий этап стартует в 2021 г., это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 г. завершим эту работу. В 2022 г. мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027. Стоимость новой трассы оценивается в 550 миллиардов рублей.

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