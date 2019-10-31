Транспорт

Lenta.ruLenta.ruОдобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027. Стоимость новой трассы оценивается в 550 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Комментировать83
Максим Акимов
Третий этап стартует в 2021 г., это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 г. завершим эту работу. В 2022 г. мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.
— Максим Акимов, российский политикБудущее России. Национальные проекты 04:02
с чего всё началось

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.
Ведомостивчера в 16:15

Подробнее о событии

«Стратегия известна, сроки обозначены»: Медведев дал зеленый свет автобану Москва – Казань

БИЗНЕС Online07:06

Назван срок завершения дорожного мегапроекта в России

Lenta.ru06:00

Премьер-министр РФ одобрил строительство трассы Москва — Казань

Татар-информ01:36

Стоимость строительства трассы Москва-Казань составит около 730 млрд рублей

Интерфакс06:15

Акимов подтвердил планы построить новую трассу из Москвы в Казань к 2027 году

Ведомости04:15

Автотрасса «Европа - Западный Китай» получит номер М-12

РИА Новости05:01

Акимов назвал сроки строительства и сдачи автотрассы Москва — Казань

РБК05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Общество

Колокольцев рассказал об успехах МВД в борьбе с киберпреступностью

По словам Колокольцева, ужесточение ответственности по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений позволило сделать борьбу с киберпреступностью более эффективной.
Ридус 07:12
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Общество

Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге

Комику Сергею Светлакову предлагали деньги за поддержку одной из сторон в конфликте вокруг строительства храма в Екатеринбурге.
Lenta.ru 06:35
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Происшествия

Под Саратовом три пенсионерки пойдут под суд за хищение крупной суммы

РИА Новости 04:48
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Происшествия

Голунов пришел в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
РБК 07:00
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Армия и оружие

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Общество

Почтальонам Петербурга и Ленобласти повысят зарплату на 21%

Зарплаты работников увеличат, в среднем, на 21%. Изменения коснутся и работников Петербурга и Ленобласти (около 8,6 тысячи сотрудников).
Piter.tv 06:46
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за последние месяцы появился перед журналистами

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, впервые с момента объявления о тяжелом онкологическом заболевании жены, появился на пресс-конференции.
Московский Комсомолец 06:38
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 29 октября в 09:14
Гаджеты

Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности

iXBT.com вчера в 23:56
Общество

Россияне поддерживают введение отцовского капитала

Как сообщается в исследовании, которое провела Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства, введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% российских семей.
ГЛАС.RU 05:26
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Футбол

Тедеско: были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
Чемпионат вчера в 14:59
Наука

Ученые выявили причину тяги к алкоголю и сладкому

В США ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе за тягу к алкоголю и любовь к сладкому, как сообщает MedicalExpress.
РЕН ТВ вчера в 10:16
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное