Экономика
ИзвестияОдобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий
Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Еще ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля. Одобрены первые 489 заявок на включение в перечни, сообщили в Минэкономразвития.
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Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс
Интерфаксвчера в 13:47
Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний
Известиявчера в 13:52
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