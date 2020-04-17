Экономика

ИзвестияИзвестияОдобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Еще ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля. Одобрены первые 489 заявок на включение в перечни, сообщили в Минэкономразвития.
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Около 1 тыс. предприятий могут войти в списки системообразующих

ТАСС14:41

Правкомиссия обсудит предложения по системообразующим компаниям

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Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс

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Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих

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Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний

Известия13:52

Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий России

Lenta.ru12:21

Андрей Белоусов провёл брифинг, посвящённый организации работы Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики

Глас Народа03:33
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Происшествия

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
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Дарья Миронова рассказала, когда выпишут Надежду Бабкину

Bimru.ru 06:08
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Общество

Губернатор Краснодарского края продлил режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина до конца месяца.
Известия 08:31
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Происшествия

В Ярославской области при пожаре в жилом доме погиб мэр Данилова

РБК 08:14
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Общество

Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии

После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
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Происшествия

В Архангельске в отделении психиатрической клиники ввели карантин

Коронавирус обнаружили у сотрудника архангельской психиатрической клиники, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 13:33
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Общество

В Новой Москве открыли инфекционную больницу

RT на русском 13:43
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Здоровье

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
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Общество

ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам

К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
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Политика

Лавров и Помпео обсудили вывоз российских школьников из США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вывоз российских школьников домой из-за коронавируса, пишет российский МИД.
Газета.Ru 13:36
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Армия и оружие

Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» смогут нести до 24 «Цирконов»

Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".
Российская газета 03:29
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Наука

Новый рентгеновский детектор совершит революцию в диагностике

Детекторы с низким энергопотреблением и повышенным разрешением могут также произвести революцию в индустрии сканеров безопасности в рентгеновских исследованиях.
Популярная механика 14:03
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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Общество

Стройки Подмосковья будут разморожены со следующей недели — Воробьев

Разморозить стройки в Подмосковье планируется со следующей недели, заявил губернатор области Андрей Воробьев 17 апреля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 14:37
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Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
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Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
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Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 15:42
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Политика

Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Политика

Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
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Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
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