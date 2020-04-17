Экономика
ИзвестияОдобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий
Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Еще ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля. Одобрены первые 489 заявок на включение в перечни, сообщили в Минэкономразвития.
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Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
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Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
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Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Происшествия
В Архангельске в отделении психиатрической клиники ввели карантин
Коронавирус обнаружили у сотрудника архангельской психиатрической клиники, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин, сообщили в оперштабе региона.
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В Новой Москве открыли инфекционную больницу
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Здоровье
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
Общество
ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам
К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
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Политика
Лавров и Помпео обсудили вывоз российских школьников из США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вывоз российских школьников домой из-за коронавируса, пишет российский МИД.
Газета.Ru 13:36
Армия и оружие
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» смогут нести до 24 «Цирконов»
Усовершенствованные фрегаты проекта 22350, строящиеся в Санкт-Петербурге, смогут иметь на вооружении по 24 ударные ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".
Российская газета 03:29
Наука
Новый рентгеновский детектор совершит революцию в диагностике
Детекторы с низким энергопотреблением и повышенным разрешением могут также произвести революцию в индустрии сканеров безопасности в рентгеновских исследованиях.
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Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
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ИА Красная Весна 14:37
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
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Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
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Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
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Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44