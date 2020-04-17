Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Еще ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля. Одобрены первые 489 заявок на включение в перечни, сообщили в Минэкономразвития.

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 135

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 141

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 83

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Происшествия В Архангельске в отделении психиатрической клиники ввели карантин Коронавирус обнаружили у сотрудника архангельской психиатрической клиники, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин, сообщили в оперштабе региона. 3

Здоровье В Петербурге медики массово заразились коронавирусом За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек. 111

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