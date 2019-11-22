Общество
REGNUMОдобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра. Об этом сама Клименко заявила изданию «Подъём».
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Футбол
«Барселона» заработала в Лиге Чемпионов больше остальных
Всего же, каталонская команда за участие в Лиге Чемпионов 2018\2019 получит около 100 млн евро.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Кино
Биографию Майкла Джексона экранизирует продюсер «Богемской рапсодии»
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Фигурное катание
Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Происшествия
Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в российском городе
Обезглавленное тело мужчины в женской одежде обнаружили на железнодорожных путях в Чите.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Здоровье
Что делать с экономикой Украины толком не знает никто
На самом деле никто толком не знает.
Происшествия
СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе», похищавшего людей
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку
Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Гаджеты
По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе
Согласно свежим слухам, NVIDIA может вскоре представить карту GeForce RTX 2080 Ti Super.
Киберспорт
Virtus.pro подписала epileptick1d
Вместе с Григоренко в ростер команды также вошел Виталий Save- Мельник — о подписании саппорта организация объявила 30 октября.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Происшествия
Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы
Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Космос
Британские астрофизики заявили о новой форме Вселенной
Экономика
В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса
Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Шоу-бизнес
Умерла испанская актриса Асунсьон Балагер
Испанская актриса Асунсьон Балагер умерла в возрасте 94-х лет, пишет El Mundo. Известно, что артистка скончалась в Серседилье.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».