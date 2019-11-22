Общество

REGNUMREGNUMОдобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра. Об этом сама Клименко заявила изданию «Подъём».
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Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

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Чиновница, которая одобрила новую систему медосмотра водителей, вместо увольнения пошла на повышение

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Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, уволилась

Интерфакс21 ноября в 11:27
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