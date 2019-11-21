Общество
REGNUMОдобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра. Об этом сама Клименко заявила изданию «Подъём».
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Скворцова уволила директора Центра наркологии после скандала с медсправками
Известия21 ноября в 10:57
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Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
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СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
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Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя»
Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.
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Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах
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Стоит сказать, что версия MINI John Cooper Works GP проходит знаменитый круг Нюрбургринга быстрее 8 минут.
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The NYT: Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы
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Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
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Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП с самолетом
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Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
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Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Экономика
Крупные российские компании покидают порты Прибалтики
Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
Лукаку: давно мечтал о переходе в «Интер»
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Политика
«Единая Россия» даст старт избирательной кампании в Госдуму
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Общество
Ночь в Москве была самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Игры
Nintendo выпустила рекламу Switch, в том числе для детей
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.