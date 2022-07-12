РИА НовостиОфицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в ЛуганскеУкраинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.РИА НовостиПодробностей о разрушениях и жертвах офицер Народной милиции не сообщает.NVLНесмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами, отметил представитель ЛНР.Российская газетаКак передает Telegram-канал "Луганскинформцентр", ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКРЕН ТВВечерняя МоскваОбозрениеТелеканал 360°АбзацReadovka NewsУтроNewsИзвестияКомсомольская правдаФАНREGNUMПятый каналРязань.ЛайфDP.RUАргументы и ФактыПодробнее о событииМарочко обвинил ВСУ в фашистской тактике при обстреле жилых кварталов ЛуганскаФАН03:00Украинские вооруженные силы нанесли удар по военной части ПВО в ЛуганскеКомсомольская правда00:17Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в ЛуганскеРИА Новости18:27В ЛНР заявили о массированном ударе по военной части ПВО вблизи ЛуганскаИнтерфакс18:36ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в ЛуганскеТК Звезда18:26ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО в ЛуганскеТАСС18:23В ЛНР заявили о попадании в цель нескольких ракет ВСУ при обстреле ЛуганскаRT на русском19:07Показать ещёОценить3,3KПоделиться