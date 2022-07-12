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Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил
 офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
РИА Новости
Подробностей о разрушениях и жертвах офицер Народной милиции не сообщает.
NVL
Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами, отметил представитель ЛНР.
Российская газета
Как передает Telegram-канал "Луганскинформцентр", ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.
РИА Новости

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