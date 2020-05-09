Коронавирус
DP.RUОфицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов. Семья офицера получила положительный тест на COVID-19 после его смерти. Он умер через неделю после обнаружения первых признаков недомогания.
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«Медуза»: умер 42-летний майор ФСО; после смерти у него подтвердился коронавирус
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Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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ПРАЙМ вчера в 03:23
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Байкал-Daily вчера в 22:36
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Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
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Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
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Эксперт назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID в регионах РФ
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В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
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