РИА НовостиОфицер украинского националистического батальона «Айдар» попал в плен под СеверодонецкомОдин из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.РИА НовостиПо словам источника, двое пленных из соседнего с Северодонецком города Рубежное были отправлен в Луганск.Военное делоПод Северодонецком сейчас «идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино», сообщил источник.Lenta.ruВ субботу войска РФ выпустили ракеты по позициям националистов, благодаря чему силы ЛНР смогли развить наступление.РЕН ТВЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваФАНThe Moscow PostНародные новостиКурьер. Среда. БердскLife.ruГазета.RuNewInformМолваPravda.RuREGNUMСиб.фмПолитическая ЭкспертизаТелеканал 360°Политика СегодняИзвестияНовый ДеньКомсомольская правдаВоенное делоПодробнее о событииРИА Новости: офицер украинского батальона «Айдар» попал в плен под СеверодонецкомLenta.ru19:58«РИА Новости»: офицер украинского формирования «Айдар» попал в плен под СеверодонецкомИзвестия00:17РИА Новости: под Северодонецком взят в плен командир «Айдара»RT на русском21:14Офицер украинского националистического батальона «Айдар» попал в плен под СеверодонецкомРИА Новости23:50РИА «Новости»: ВС РФ при взятии Метелкино пленили одного из командирова нацбата «Айдар»Телеканал 360°18:24ТАСС и «РИА Новости» сообщили о сдаче в плен командования «Айдара»РБК18:05Один из командиров «Айдара» сдался в плен у СеверодонецкаВзгляд.ру17:25Показать ещёОценить2,1KПоделиться