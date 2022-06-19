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Офицер украинского националистического батальона «Айдар» попал в плен под Северодонецком

Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости
По словам источника, двое пленных из соседнего с Северодонецком города Рубежное были отправлен в Луганск.
Военное дело
Под Северодонецком сейчас «идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино», сообщил источник.
Lenta.ru
В субботу войска РФ выпустили ракеты по позициям националистов, благодаря чему силы ЛНР смогли развить наступление.
РЕН ТВ

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РИА Новости: офицер украинского батальона «Айдар» попал в плен под Северодонецком
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«РИА Новости»: офицер украинского формирования «Айдар» попал в плен под Северодонецком
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РИА Новости: под Северодонецком взят в плен командир «Айдара»
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Офицер украинского националистического батальона «Айдар» попал в плен под Северодонецком
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РИА «Новости»: ВС РФ при взятии Метелкино пленили одного из командирова нацбата «Айдар»
Телеканал 360°18:24
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о сдаче в плен командования «Айдара»
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Один из командиров «Айдара» сдался в плен у Северодонецка
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