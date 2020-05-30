Общество
News.ruОфицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома
Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения. Об этом сообщается в пресс-релизе Секретной службы. Демонстранты кидали в спецагентов кирпичи, бутылки, камни, петарды и другие предметы.
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Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Газета.Ru 05:38
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Политика
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Политика
Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
ТАСС 14:20
Армия и оружие
Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис
Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
В марте РФПИ приняло решение создать совместное предприятие с "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир".
РИА Новости 14:44
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Рэпер Моргенштерн поделился двумя фотографиями – одна из них была сделана год назад.
Gazeta.SPb 13:36
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»
Бомбардир.ру 09:33
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль
Спорт-Экспресс 14:18
Общество
В Омской области продлен режим самоизоляции до 14 июня
Согласно распоряжению омского губернатора Александра Буркова, опубликованному на портале правовой информации, действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 14 июня.
Омскрегион 07:13
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 07:47
Здоровье
Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса
«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт
РБК 28 мая в 21:27
Армия и оружие
Леонков перечислил особенности стратегической атомной подлодки «Князь Владимир»
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях стратегической атомной подводной лодки Князь Владимир, которая поступила в ВМФ России.
Политическая Экспертиза 13:18
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 11:47
Общество
«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос
Новосибирский государственный научный центр «Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапывать в нос.
РБК 05:47
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05