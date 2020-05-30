с чего всё началось

Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения. Об этом сообщается в пресс-релизе Секретной службы. Демонстранты кидали в спецагентов кирпичи, бутылки, камни, петарды и другие предметы.

Офицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

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