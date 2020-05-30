Общество

News.ruNews.ruОфицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения. Об этом сообщается в пресс-релизе Секретной службы. Демонстранты кидали в спецагентов кирпичи, бутылки, камни, петарды и другие предметы.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп похвалил
 работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания, проходивших в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК11:41

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Секретная служба США сообщила о задержании шести протестующих у Белого дома

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Ряд офицеров Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

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В США начались столкновения перед Белым домом

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Трамп похвалил свою охрану за то, что «не мог бы чувствовать себя еще более защищенным»

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Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома

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Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

РБК11:41
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Газета.Ru 05:38
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Политика

В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя

Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
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Общество

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Политика

Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
ТАСС 14:20
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Армия и оружие

Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис

Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
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Общество

Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса

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РИА Новости 14:44
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Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Рэпер Моргенштерн поделился двумя фотографиями – одна из них была сделана год назад.
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
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Футбол

Зелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»

Бомбардир.ру 09:33
Кино

У «Соника в кино» появится сиквел

Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
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Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль

Спорт-Экспресс 14:18
Общество

В Омской области продлен режим самоизоляции до 14 июня

Согласно распоряжению омского губернатора Александра Буркова, опубликованному на портале правовой информации, действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 14 июня.
Омскрегион 07:13
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Кино

Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 07:47
Здоровье

Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса

«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
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Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт

РБК 28 мая в 21:27
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Армия и оружие

Леонков перечислил особенности стратегической атомной подлодки «Князь Владимир»

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях стратегической атомной подводной лодки Князь Владимир, которая поступила в ВМФ России.
Политическая Экспертиза 13:18
Футбол

Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву

Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
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В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Здоровье

Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии

При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 11:47
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«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос

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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

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В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
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Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
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МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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