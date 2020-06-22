Гаджеты
Вести.RuОфициально: Apple переводит Mac на собственные процессоры
Apple перестанет использовать в своих компьютерах Mac процессоры Intel. Вместо этого компания поставит в следующие поколения "маков" чипы собственной разработки, основанные на той же архитектуре ARM, что и центральные процессоры в iPhone, iPad или Android-смартфонах.
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Apple представит продукты на новых процессорах в конце 2020 года — аналитик
ИА Красная Веснавчера в 22:26
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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«При посещении Ганиной Ямы святейший Патриарх Алексий II сказал мне в присутствии многих: „Монах, священник“», — сказал Сергий.
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Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
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На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон»
В YouTube опубликован трейлер экранизации мюзикла «Гамильтон». Кинотеатральная версия спектакля выйдет 3 июля.
Культуромания 05:11
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом
Накануне сообщалось о смерти 20 пациентов с новой инфекцией в столице.
Говорит Москва 15:42
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Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
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Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз
Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Здоровье
Новосибирская область покинула «красную зону» коронавируса
Выяснилось, что Новосибирская область покинула пятёрку наиболее заразных регионов Сибири.
Новая Сибирь 13:03
Общество
Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
Собеседники уточнили, что в момент аварии девушка была в шлеме, который слетел с ее головы после мощного удара об асфальт.
РИА Новости 17:54
Экономика
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РИА Новости 10:30
Общество
Сахалинская компания не выплатила в бюджет более 8 млн рублей
Сахалинская таможня возбудила уголовное дело в отношении компании, уклонившейся от уплаты таможенных платежей за ремонт судна за границей на 8,6 млн рублей.
АСТВ 20:16
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Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы
На Титане могу быть действующие вулканы, извергающие криолаву.
Российская газета 12:10
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста 09:28
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На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка
По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.
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Культура
Галерея В. Бронштейна в Иркутске отмечает пятилетие
С 2015 года галерею посетили более 50 тысяч человек, сообщают странице музея в Facebook.
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На Украине опубликовали вторую часть «плёнок Порошенко»
В понедельник, 22 июня, состоялась онлайн-конференция, в рамках которой народный депутат Верховной рады Андрей Деркач и бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик представили новые аудиозаписи телефонных переговоров между, предположительно, экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
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Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Футбол
Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал об изменениях в жизни после матча с «Сочи»
17-летний вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов, принявший участие в матче Российской Премьер-Лиги против «Сочи», рассказал об изменениях в жизни за последние дни.
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Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
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В Краснотурьинске школьницы издевались над голубем
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Экономика
Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом
Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
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