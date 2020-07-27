Кино
ТАССNetflix анонсировал приквел к сериалу «Ведьмак»
Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака". Информацию об этом компания опубликовала в Twitter.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Народные новости 12:16
Шоу-бизнес
Николай Фоменко признался в сексуальных домогательствах педагога
Николай Фоменко рассказал давнюю историю из своей студенческой жизни.
Телепрограмма 11:16
Армия и оружие
Киев считает, что ему грозит нападение со стороны Крыма
Кривонос высказал мнение, что российские базы, расположенные на полуострове Крым, подготовлены для атаки против Украины.
ИА Красная Весна 06:08
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Единоборства
Вердум хочет провести реванш с Федором Емельяненко
Наш первый поединок состоялся в 2010 году, а спустя 10 лет все хотят увидеть реванш. Не знаю где, но точно хочу подраться с Федором.
Спорт-Экспресс вчера в 21:34
Происшествия
В Краснодарском крае две кошки помогли раненой собаке перейти дорогу
В социальных сетях появился ролик, снятый жителем Краснодарского края, на котором видно, как две кошки помогают раненой собаке перейти дорогу.
Кубань 24 03:28
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Кино
Том Круз и Брэд Питт могли сняться в версии «Ford против Ferrari» Джозефа Косински
Не буду говорить, что мы были готовы к съемкам, но мы дошли до того момента, когда я собрал Тома Круза и Брэда Питта для совместной читки сценария, — говорит Косински.
КиноПоиск 04:10
Технологии
В США начались крупнейшие испытания вакцины от коронавируса
27 июля в США началось крупнейшее в мире испытание вакцины от COVID-19.
Плюс один +1 11:42
Политика
Sözcü (Турция): зачем мы купили эти С-400? (Sözcü)
Пока С-400 продолжают находиться на территории Турции — разумеется, в неактивном состоянии, — вопрос «зачем вы их купили» продолжает оставаться вполне обоснованным.
ИноСМИ 10:00
Театры
Ульяновский театр кукол в новом сезоне представит три премьеры
ИА Красная Весна 10:35
Авто
Названы регионы-лидеры РФ по продажам пикапов с пробегом
Регионы-лидеры РФ по продажам пикапов с пробегом были названы аналитиками «АвтостатИнфо», которые сообщили, что за период январь-май 2020 года на вторичном рынке было продано 14 910 таких автомобилей.
Tvoe-avto.com 25 июля в 07:25
Армия и оружие
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело 04:03
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Политика
Зеленского предложили заменить голограммой из-за несчастных случаев
Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Lenta.ru 01:42
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Пользователи отметили внешнее сходство Орбакайте и Пугачевой, наделав массу комплиментов Примадонне за ее красоту и молодость.
Evo-rus.com 08:49
Наука
Неандертальцы были более чувствительны к боли, чем современные люди
По словам специалистов, с полной уверенностью сказать, что неандертальцы ощущали боль сильнее, чем современные люди, нельзя, поскольку в процессе еще участвуют спинной и головной мозг.
Evo-rus.com 04:34
Общество
Несанкционированное шествие в поддержку Фургала проходит в Хабаровске
Интерфакс - Россия 06:42
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Футбол
Черевченко отказался возглавить вылетевший в ФНЛ «Оренбург»
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признался, что имел предложение от «Оренбурга», но отказался возглавить клуб, вылетевший в ФНЛ.
Sport24.ru 00:55
Общество
Российские пенсионеры получат от ПФР новую выплату до 24 тыс. рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые россияне смогут получить выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР).
ToDay News Ufa вчера в 13:16
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Общество
С 1 августа в Тульской области откроются кинотеатры и фуд-корты
Сегодня, 27 июля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности.
Первый Тульский 12:09
Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила о намерении снова выйти замуж
О новых отношениях Лолиты Милявской, которая развелась с тренером Дмитрием Ивановым, стало известно на днях.
ИнфоСМИ вчера в 12:21
Общество
В США республиканцы предложили втрое сократить доплаты по безработице
План по поддержке экономики, согласованный Белым домом с республиканцами в конгрессе США, предполагает сократить втрое федеральные надбавки по безработице, сообщила газета Washington Post со ссылкой на готовящийся законопроект.
РИА Новости 11:34