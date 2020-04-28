Федерация футбола Аргентины на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении внутренних турниров из-за пандемии коронавируса. Как и сообщил ранее президент организации Клаудио Тапиа, в течение двух сезонов клубы не будут вылетать из элитного дивизиона.

Происшествия В Новой Москве потушили крупный пожар на складе Пожар на складе с деревянными поддонами в Рязановском поселении в Новой Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. 4

Общество МВД подготовило кодекс этики для полицейских Обо всем сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. МВД разработало кодекс поведения для полицейских. 457

Кино Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса. 1

Здоровье Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при COVID-19 По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 5

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,8K

Здоровье Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам. 4

Общество График выплаты пенсий в мае изменится С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику. 5

Здоровье Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией. 91

Общество Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». 117

Политика Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов Президент России Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом в стране. Совещание пройдёт в режиме видеоконференции. 140

Общество Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома. 4

Шоу-бизнес Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы Павел Деревянко выложил новое фото со своей возлюбленной Дарьей Мясищевой. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях. 2

Общество Министр предупредил Путина об аномально жарком лете Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 1,1K

Здоровье Глава ВОЗ предрек нескорый конец пандемии Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что конец пандемии коронавирусной инфекции придет нескоро. 13

Политика Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. 678

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,2K