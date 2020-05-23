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Бомбардир.руБомбардир.руОфициально: чемпионат Португалии возобновится 3 июня

Чемпионат Португалии возобновится менее чем через две недели, сообщает официальный сайт турнира. Первые после вынужденной паузы матчи состоятся 3 июня.
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Чемпионат Португалии будет возобновлен 3 июня

Sports.ru03:35

Официально: чемпионат Португалии возобновят 3 июня

Советский спорт02:27

Опубликовано расписание чемпионата Португалии. Он возобновится 3 июня

Soccer.ruвчера в 22:23

Стала известна дата возобновления чемпионата Португалии по футболу

РИА Новости00:10

Чемпионат Португалии возобновится 3 июня: расписание туров

Sport24.ruвчера в 22:45

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 3 июня

Metaratings02:11

Сезон в Португалии возобновится 3 июня

Спорт-Экспрессвчера в 19:47
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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
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Политика

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Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Общество

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
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Dodge Challenger в специальной версии Hellcat Redeye испытали на взлетной полосе.
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Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ

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Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей.
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В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

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Матыцин сообщил Путину о возобновлении работы тренировочных баз

Министр спорта России Олег Матыцин в рамках совещания с президентом страны Владимиром Путиным сообщил о возобновлении работы тренировочных баз.
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В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
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Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном

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Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
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Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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Введены правила для приезжающих в Югру из Башкирии, Якутии и Дагестана

Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
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Чемпионат Португалии по футболу
Турнир среди профессиональных футбольных клубов Португалии, разыгрываемый с 1934 года, когда в соревновании приняло участие 8 команд. В сезоне 2011/2012 годов участие принимало 16 команд. За 79 розыгрышей всего лишь 5 клубов становились чемпионами Португалии: это «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Белененсиш» и «Боавишта», причём на счету последних двух клубов всего по одному титулу.
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