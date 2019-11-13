Футбол
Bookmaker-ratings.ruОфициально объявлена дата матча «Барселона» — «Реал»
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Политика
Почти 40 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тысяч жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили паспорта граждан Российской Федерации.
Вечерняя Москва 07:34
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
RT на русском 08:33
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах судье Алексея Вересова.
RT на русском 08:51
Политика
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Экономика
В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое
Депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль.
Lenta.ru 09:03
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Политика
Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита
Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуацию в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 09:06
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, позволившего себе оскорбительные выражения в адрес судьи Станислава Васильева.
Российская газета 07:55
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Политика
Сотрудницу Госдепа подозревают в фальсификации обложки Time с ее лицом
Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом.
Газета.Ru 05:56
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 1,7%
Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%, следует из материалов статслужбы.
ТАСС 08:07
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 08:36
Политика
В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Аргументы недели 08:22
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
Московский Комсомолец 08:22
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34