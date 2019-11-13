Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruОфициально объявлена дата матча «Барселона» — «Реал»

Стало известно, когда состоится перенесенный матч 10-го тура Примеры.
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Ла Лига объявила, что матч «Барселона» — «Реал» пройдёт 18 декабря

Чемпионат08:00

Ла лига подтвердила, что матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря

Спорт-Экспресс07:39

Матч «Барселона» – «Реал» начнется в 20:00 по местному времени 18 декабря

Sports.ru07:50

«Барселона» — «Реал»: официально объявлены дата и время проведения перенесенного матча Ла Лиги

Sport24.ru07:44

Ла лига официально назвала дату проведения перенесенного матча «Барселона» — «Реал»

Матч ТВ08:29

Ла лига официально назвала дату проведения перенесенного матча «Барселона» — «Реал»

Sportbox.RU08:29

Ла Лига официально объявила, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря

Советский спорт08:34
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Политика

Почти 40 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

Почти 40 тысяч жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили паспорта граждан Российской Федерации.
Вечерняя Москва 07:34
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После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
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Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
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Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли

Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
RT на русском 08:33
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
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Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован

Басманный суд Москвы отправил под арест обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах судье Алексея Вересова.
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РИА Новости 08:25
Политика

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия

Историк Соколов выступил против обжалования своего ареста

ТАСС 05:09
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Экономика

В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое

Депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль.
Lenta.ru 09:03
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Политика

Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита

Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуацию в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 09:06
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, позволившего себе оскорбительные выражения в адрес судьи Станислава Васильева.
Российская газета 07:55
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Политика

Сотрудницу Госдепа подозревают в фальсификации обложки Time с ее лицом

Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом.
Газета.Ru 05:56
Экономика

Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 1,7%

Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%, следует из материалов статслужбы.
ТАСС 08:07
Футбол

Игроки сборной России отказались играть в новой форме

Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 08:36
Политика

В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Аргументы недели 08:22
Шоу-бизнес

Собчак ответила на критику Михалкова

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Происшествия

Девушка прыгнула в Мойку вслед за доцентом-убийцей

Рамблер 06:51
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Экономика

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
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