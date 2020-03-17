Игры
Игромания.руОфициально: презентация PlayStation 5 пройдёт завтра в 19:00 МСК
Материал будет презентован ведущим архитектором консоли Марком Церни, который расскажет как о консоли нового поколения, так и о том, как она повлияет на будущее игр. Нас ждёт видеопрезентация в блоге PlayStation, которую изначально готовили для отменённой GDC.
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