Авто

Вести.RuВести.RuОфициально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса. В официальном порядке раскрыты внешность и комплектации "самого народного Фольксвагена".
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Volkswagen рассказал о новом Polo для России

AutoNews06:03

Новый Volkswagen Polo для РФ показали официально

CarsWeek.ru06:37

Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России

Motor06:30

Лифтбек VW Polo для России: больше и богаче уходящего седана (дорожный просвет тоже вырос)

Колёса.ru08:09

Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

Автостат05:50

Новый VW Polo для России представлен официально

Журнал Авто.ру05:30

Полу-Polo

Авторевю05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:14, Ашберн

Комментарии

Политика

В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении

Нововведения подготовила рабочая группа. Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки.
Мой Брянск 09:30
Финансы

ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
РБК 09:09
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru 23 февраля в 02:13
Армия и оружие

Россия призывает усилить тезис о невозможности победить в ядерной войне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает Вашингтону подтвердить, а лучше усилить формулу Горбачева - Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей.
Инфорос 07:09
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец 23 февраля в 11:20
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Газета.Ru 23 февраля в 12:34
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями.
ТАСС 02:02
Происшествия

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в тяжелом состоянии с места происшествия госпитализирован мужчина, чуть лучше состояние у пострадавшей женщины.
Российская газета 09:58
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

РИА Новости 08:00
Общество

На продюсера телеканала «1+1» завели дело за критику украинского языка

Уголовное дело в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, с подачи нардепа Украины Владимира Арьева заведено полицией за высказывание о трудности производства фильмов на украинском языке, 25 февраля сообщает украинское издание «Факты».
Красная весна 09:53
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Общество

Названы регионы России с самым грязным воздухом

Городами с самым грязным воздухом названы Красноярск, поселок Зырянка в Якутии и Владивосток.
9111.ru 09:44
Общество

Более 61 млн рублей президентских грантов получат нижегородские НКО

Победителями первого из двух в 2020 году конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества стали 36 нижегородских некоммерческих организаций (НКО).
Коммерсантъ Нижний Новгород 09:49
Технологии

В браузере Opera для ПК появилась возможность группировки вкладок

3DNews 07:06
Общество

В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне

Взгляд.ру 08:13
Политика

В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков

Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста.
Lenta.ru 10:10
Политика

Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина

Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.
ТАСС 07:01
Общество

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии

В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны.
РБК 10:10
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Экономика

В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины

В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
RT на русском 08:25
Технологии

Названы опасные приложения для смартфонов

Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
News-24.ru 01:49
Здоровье

Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
iReactor 06:51
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Баскетбол

Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом

В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
РЕН ТВ вчера в 17:59
Политика

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Peterburg2.ru 22 февраля в 08:53
Общество

Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей

Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
АТВмедиа 04:00
Политика

В Раде заявили о равном приоритете Крыма и Донбасса для Украины

Вопросы возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса равнозначны для Украины, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом.
Газета.Ru 09:52
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:00
Здоровье

Ярославцы предпочитают лечиться за пределами региона

За 2019 год фондом оплачено за ярославцев, которые уезжали лечиться в другие регионы, 843 миллиона рублей.
ЯрNews 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное