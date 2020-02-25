Авто
Вести.RuОфициально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса. В официальном порядке раскрыты внешность и комплектации "самого народного Фольксвагена".
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