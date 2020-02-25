Авто
Вести.RuОфициально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса. В официальном порядке раскрыты внешность и комплектации "самого народного Фольксвагена".
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Комментарии
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Общество
На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса
На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
Футбол
Константин Генич назвал ЦСКА фаворитом Кубка России
Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от решающих стадий Кубка России.
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Технологии
Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Экономика
«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем
Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Биатлон
Губерниев ответил Тихонову, назвав его «старым пердуном»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который ранее обвинил корреспондента в крахе российского биатлона.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.
Шоу-бизнес
От трансгендерной певицы Скарлетт отказалась семья
Трансгендерная певица Скарлетт в Instagram пожаловалась, что от нее отказались родители.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Экономика
Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина
Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Футбол
Журналист Ok Diario: «„Челси“ за Облака предлагает Кепу и 30 млн евро»
Журналист Ok Diario Эдуардо Инда рассказал об интересе «Челси» к вратарю «Атлетико» Яну Облаку.
Политика
Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Игры
5 марта в Steam выйдет ремейк Half-Life 1 — Black Mesa 1.0
Black Mesa 1.0 выйдет в Steam на следующей неделе, 5 марта, — об этом сообщила команда Crowbar Collective.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Политика
Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным
Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Наука
Материаловеды нашли способ упрочить создаваемые 3D-детали вдвое
В НИТУ «МИСиС» предложена методика повышения, как минимум вдвое, прочности 3D-изделий, основанная на изучении связи между температурными параметрами процесса 3D печати и структурой и свойствами изделий.
Происшествия
Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до акции 27 июля
Политика
Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Число держателей Единой карты петербуржца превысило 500 тысяч
Как сообщил петербургский губернатор Александр Беглов на заседании Смольного во вторник, 25 февраля, с учетом поданных заявлений, количество владельцев ЕКП превысило 500 тысяч.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.