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Вести.RuВести.RuОфициально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса. В официальном порядке раскрыты внешность и комплектации "самого народного Фольксвагена".
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Лифтбек VW Polo для России: больше и богаче уходящего седана (дорожный просвет тоже вырос)

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