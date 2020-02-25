Авто
Вести.RuОфициально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса. В официальном порядке раскрыты внешность и комплектации "самого народного Фольксвагена".
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Комментарии
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Политика
Лавров обсудил с главой офиса ООН в Женеве укрепление сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным директором женевского офиса ООН Татьяной Валовой шаги по укреплению сотрудничества ООН с Россией и ЕАЭС, говорится в сообщении МИД РФ.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Язов
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии
Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.
Авто
Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров
Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима. Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа.
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе
Известно, что летательный аппарат был сбит военными подразделениями правительственных сил Сирии возле населенного пункта Дадих, который находится на юго-востоке провинции.
Футбол
Имбула в ближайшие дни присоединится к «Сочи»
Полузащитник Жанелли Имбула в ближайшее время приедет в расположение «Сочи», сообщает Sportbox.
Происшествия
Арестован подросток, пытавшийся убить 11-летнего ребенка в Кандалакше
Управление СК по Мурманской области сообщило об аресте 15-летнего жителя Кандалакши, который подозревается в покушении на убийство 11-летнего мальчика.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Музыка
Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России
Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
Политика
Помпео: США ответят на любые попытки вмешательства в выборы
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон примет меры в случае вмешательства России или любой другой страны в американские выборы, пишет ТАСС.
Футбол
УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Армия и оружие
В США показали первые эскизы новой пушки
На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Технологии
Альтернатива Huawei для Google Play покоряет смартфоны и разработчиков
В Барселоне сегодня состоялась виртуальная презентация потребительских бизнес-продуктов и стратегии компании Huawei.
Наука
2D-материалы помогли управлять фазой света
Американские ученые показали, что тонкий материал, помещенный поверх пассивных кремниевых волноводов, может изменять фазу света так же сильно, как и существующие кремниевые фазовые модуляторы.
Игры
Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Футбол
В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол
Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Происшествия
Россиянин напился, прикусил язык и умер
В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Энергетика
Кудрин предложил увеличить на 6% цену отсечения с нефтяных доходов
Повышение цены отсечения доходов с нефти до 45$ позволит дополнительно профинансировать образование и медицину, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 25 февраля, сообщает ТАСС.