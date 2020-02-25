Авто

Вести.RuВести.RuОфициально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса. В официальном порядке раскрыты внешность и комплектации "самого народного Фольксвагена".
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В России представили новый Volkswagen Polo

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Представлен новый Volkswagen Polo для России

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Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России

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Новый VW Polo для России представлен официально

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Полу-Polo

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Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России

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Помпео: США ответят на любые попытки вмешательства в выборы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
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Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
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Альтернатива Huawei для Google Play покоряет смартфоны и разработчиков

В Барселоне сегодня состоялась виртуальная презентация потребительских бизнес-продуктов и стратегии компании Huawei.
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В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
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В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

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В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол

Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
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