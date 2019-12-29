Экономика

Прецедент-НовосибирскПрецедент-НовосибирскОфициально: с 1 января у новосибирцев вырастут пенсии

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 16 113 рублей. Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня пенсии умножить на 1,066.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче

Московский Комсомолецвчера в 09:03

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

REGNUMвчера в 18:54

В Саратовской области у 580 тысяч граждан увеличится пенсия

Регион 64вчера в 05:29

С 1 января страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%

Сахалин.Инфовчера в 16:56

Повышенные пенсии жителям Магадана выплатят до Нового года

Московский Комсомолец Колымавчера в 19:44

Как 2020 год изменит жизнь новосибирцев?

Om1.ruвчера в 21:03

Сахалинцам и курильчанам в январе проиндексируют пенсии

РИА Сахалин-Курилывчера в 18:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

Российская газета вчера в 23:22
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщается в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Rambler News Service 28 декабря в 03:54
Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Dgl.ru 28 декабря в 15:49
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Происшествия

МВД Казахстана обнародовало версии катастрофы самолёта в Алма-Ате

Ведомство разрабатывает три версии катастрофы самолёта в Алма-Ате.
REGNUM вчера в 23:58
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году

Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Газета.Ru 27 декабря в 01:08
Общество

Врач-нефролог Надия Фролова рассказала об опасности приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала изданию «Говорит Москва» о том, что при употреблении витамина D нужно обязательно следить за уровнем в крови фосфора и кальция.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:34
Происшествия

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
Хоккей

Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ

Спорт-Экспресс вчера в 11:25
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия вчера в 09:33
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Музыка

Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал миллион просмотров

За сутки ролик посмотрели более миллиона раз. Фронтмен Rammstein выпустил клип на композицию своего сайд-проекта Lindemann.
Политическая Экспертиза вчера в 01:58
Футбол

Иван Игнатьев перейдет из «Краснодара» в казанский «Рубин»

Нападающий Иван Игнатьев подписал переход из футбольного клуба "Краснодар" в "Рубин" до 30 мая 2024 года, сообщается на сайте казанского клуба в субботу.
Интерфакс-Спорт 28 декабря в 04:37
Происшествия

Жительница Турков нашла во дворе мертвого мужа с голым торсом

По предварительным данным, утром 29 декабря жительница поселка Турки обнаружила своего супруга без признаков жизни во дворе дома.
Четвертая Власть вчера в 23:58
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
Кино

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru 00:04
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на молодёжном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 1:3.
REGNUM 00:24
Политика

Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Пятый канал вчера в 18:31
Происшествия

Три рыбака предположительно утонули в Калужской области

Под Калугой три человека могли утонуть во время рыбалки на озере Жерелево. Об этом 29 декабря ТАСС рассказали в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 07:36
Экономика

Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером

Больше всего за 2019 год из российских миллиардеров разбогател совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 00:26
Армия и оружие

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
РБК вчера в 19:22
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 28 декабря в 21:11
Футбол

Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».
Бомбардир.ру вчера в 04:41
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в американском штате Мэриленд

Отмечается, что небольшой самолет упал на жилой дом и потерпел крушение.
iReactor вчера в 18:49
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное