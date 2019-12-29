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Прецедент-НовосибирскОфициально: с 1 января у новосибирцев вырастут пенсии
Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 16 113 рублей. Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня пенсии умножить на 1,066.
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Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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