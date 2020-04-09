Финансы

Urbc.RuUrbc.RuОфициальные курсы доллара США и евро понизились более чем на 1 рубль

США к рублю понизился на 1 руб. 15 коп.
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Официальный курс доллара снижен на 1,14 рубля, евро — на 1,15 рубля

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По официальному курсу ЦБ на пятницу доллар и евро потеряли по 1,15 рубля

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Официальный курс евро на пятницу снизился до 81,09 рубля

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Официальный курс евро снизился до 81,09 рубля

Москва 2406:05

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро более чем на 1 рубль

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Свободная Пресса05:50

Банк России опустил курс доллара и евро больше чем на рубль

ИА Красная Весна07:32
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Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
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В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

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Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

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Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
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Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
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