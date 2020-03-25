Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,2768 рубля - до 84,1485 рубля, курс доллара - на 1,0565 рубля - до 77,7928 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг снизился на 1,28 рубля

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