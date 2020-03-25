Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился на 1,28 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,2768 рубля - до 84,1485 рубля, курс доллара - на 1,0565 рубля - до 77,7928 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на четверг снизился на 1,28 рубля

РИА Новости07:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 77,7928 руб

Финмаркет07:08

Официальный курс доллара на четверг снизился до 77,79 рубля

ПРАЙМ06:38

Банк России установил официальные курсы на 26 марта

Экономика сегодня06:47

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 марта в размере 84.1485 руб. против 85.4253 руб. на 25 марта

АК&М06:57

Курсы валют ЦБ РФ на 25 марта: 77,7928 руб/доллар США и 84,1485 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальные курсы доллара США и евро понизились более чем на 1 рубль

Urbc.Ru07:35
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В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте

В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
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Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

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КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
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Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на ICO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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Нарушение карантина могут приравнять к терроризму

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У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
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Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
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Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
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Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском 23 марта в 15:08
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
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В Москве временно закроют все развлекательные центры и кино

В Москве временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Известия 07:26
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Нефть марки WTI подорожала на 5%

По состоянию на 4.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 5% - до 25,21 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
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В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными

Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
РИА Новости 06:23
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В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
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Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Домогаров заявил о разрыве отношений со МХАТ имени Горького

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Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
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РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
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Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
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Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
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Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе

Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Discover24 06:02
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