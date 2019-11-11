Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,4759 рубля.
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Общество
Сбои произошли в работе соцсетей Instagram и Facebook
В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошли сбои. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.
Агентство Москва 16:21
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Россия – Культура 01:56
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику
Газета.Ru 12:51
Политика
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Американские власти обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС 16:51
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Известия 10 ноября в 22:25
Игры
Naughty Dog открыла вакансию разработчика онлайн-систем
Студия Naughty Dog начала поиск разработчиков, которые займутся программированием онлайн-систем. Об этом компания сообщила в твиттере.
CyberSport.ru 11:15
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Происшествия
Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги
Арестованный доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил принести ему в СИЗО очки и книги.
RZN.info 11:18
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Аргументы и Факты 03:50
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет
Спорт-Экспресс 15:11
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов
В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Life.ru 12:51
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Primpress.ru вчера в 20:27
Игры
В Epic Games Store можно получить купон на $10 за покупку игры
Пользователи, которые совершают покупку в сервисе на сумму $14,99 (899 рублей) и выше, могут получить купон на $10 (650 рублей).
3DNews 12:46
Политика
Вышинский прокомментировал возбуждение на Украине дел против Соловьева
Ранее украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".
РИА Новости 14:55
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Армия и оружие
«Русские витязи» пересели в сверхманевренные Су-35С
На аэродроме Кубинка приземлились четыре истребителя Су-35С, поступившие в распоряжение пилотажной группы "Русские Витязи".
Российская газета 09:54
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета 09:33
Политика
Россиян предложили пускать в интернет по паспорту
В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
Москва 24 04:05
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30