Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,4759 рубля.
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Футбол
Игрока «Локомотива» Жоау Мариу не вызовут в сборную Португалии
Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу не будет вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:17
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Происшествия
На водохранилище в Оренбургской области утонули четверо рыбаков
Спасатели извлекли из воды тела четырех мужчин, утонувших во время рыбалки на Кумакском водохранилище в Ясненском городском округе Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 08:50
Наука
Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга
По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
Дни24 04:33
Происшествия
Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда.
РИА Новости 11:21
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Технологии
Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра
Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews вчера в 08:25
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Политика
Ирина Луценко официально покинула Верховную раду
Решение сложить полномочия нардепа Луценко приняла в связи с болезнью сердца. При этом партию покидать она пока не собирается покидать.
Новостной фронт 09:50
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
REGNUM 09:54
Общество
Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации
В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речи не идет.
РБК 10 ноября в 22:24
Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
В ГУ МЧС по Тверской области рассказали, что сообщение о возгорании дома на улице Двор Пролетарки поступило в 15:17.
Российская газета 09:11
Хоккей
«Металлург» дома обыграл «Трактор», Потехин сделал дубль
Спорт-Экспресс 11:08
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Общество
Льготники Карелии получают некорректные компенсации за услуги ЖКХ
Льготники Карелии начали получать некорректные компенсации за услуги ЖКХ.
ГТРК Карелия 10:15
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Forbes 07:23
Политика
Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину
ИА Новороссия вчера в 14:47
Авто
«Maserati» завершил выпуск GranTurismo ярким финалом
Компания готовит GranTurismo и GranCabrio к новой электрической эре.
ГЛАС.RU 03:28
Общество
Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Ведомости 11:00
Общество
Минюст внес организацию «Человек в беде» в список нежелательных
Минюст РФ внес в перечень нежелательных общественных организаций в России чешскую «Человек в беде», говорится на сайте ведомства.
Московский Комсомолец 11:33
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09