Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,4759 рубля.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:38, Вашингтон
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
REGNUM 07:44
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Происшествия
Угрожавший судье Мосгорсуда признал свою вину
Один из задержанных по делу об угрозах судье Мосгорсуда, Алексей Вересов, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Известия 11:37
Авто
В России были сертифицированы две модели Opel
Vivaro имеет такой же набор стандартных опций и оборудования, как и модель Zafira, помимо системы мониторинга давления в шинах: для Zafira она входит в базовую комплектацию, а для Vivaro предлагается за дополнительную плату.
CarsWeek.ru вчера в 04:48
Происшествия
Найденный в Мойке при поисках аспирантки СПбГУ череп оказался учебным
Череп, который был обнаружен в реке во время поисков останков предполагаемой жертвы историка Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, оказался учебным пособием, сообщили в городском управлении СК.
РЕН ТВ 09:58
Политика
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Автоспорт
Леклер получит штраф в Бразилии за замену двигателя
«Феррари» поставит новый двигатель на болид Шарля Леклера перед Гран-при Бразилии.
Sports.ru 06:59
Технологии
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Гаджеты
Специалисты Facebook подсматривают за владельцами iPhone через камеру
Специалисты Facebook подсматривают через камеру в смартфонах iPhone за пользователями, причём это возможно при просмотре новостной ленты.
Актуальные Новости 10:25
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
RT на русском 10:44
Хоккей
«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче с Юрзиновым-младшим
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 5:2. Для челябинского клуба матч был дебютным под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего.
Чемпионат 11:09
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Футбол
Сын Мальдини продлил контракт с «Миланом»
Sportbox.RU 12:19
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила свою бабушку с 90-летием
Знаменитая супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова, в день рождения своей бабушки опубликовала совместную с ней фотографию на своей в Instagram.
Newsroom24 10 ноября в 12:27
Армия и оружие
Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру 12:18
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45