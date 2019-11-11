Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,4759 рубля.
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Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
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Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
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Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
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Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
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В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
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На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
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Росбалт 04:18
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Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
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Ученых поразил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере
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Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
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