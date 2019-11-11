Финансы

РосбалтРосбалтОфициальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,4759 рубля.
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По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
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