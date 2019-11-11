Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,4759 рубля.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:44, Вашингтон
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В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
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КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Политика
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Проливные дожди затопили более 80% территории Венеции
В Венеции уровень воды поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% территории города.
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Известия 14:09
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Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
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Общество
Регионы смогут ограничивать мигрантам доступ к ряду профессий
Министерство труда России предложило проект закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому губернаторы регионов смогут ограничивать доступ к ряду профессий для мигрантов.
РЕН ТВ 17:55
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По предварительным данным, трансфер может состояться уже зимой. Напоминаем, что в нынешней команде полузащитник находится всего лишь год.
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РЕН ТВ 16:26
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
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Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой
На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.
RT на русском 10:18
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
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США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Армия и оружие
Военный эксперт предсказал «позорное поражение» США в Сирии
США ожидает позорное военное поражение, если Вашингтон не решит добровольно покинуть Сирию, пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков на страницах "Военно-промышленного курьера".
РИА Новости 17:38
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
ТАСС 08:27
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Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
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Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
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Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
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Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
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По версии следствия, в прошлом году, воспользовавшись отсутствием дома сожительницы, пьяный мужчина надругался над девочкой, совершив "действия сексуального характера без применения насилия".
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