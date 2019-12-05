Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро резко снижены
Банк России понизил с 6 декабря официальный курс доллара США на 38 копеек до 63,8135 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 38,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,7245 рубля.
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Курс валют на завтра: Центробанк предупредил о падении доллара и евро
Свободная Пресса05 декабря в 04:49
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