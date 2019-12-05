Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанк России понизил курс доллара на выходные до 63,72 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, составила 66,8869 рубля. Курс доллара на международном валютном рынке к 23.00 по московскому времени составил 63,7028 руб.
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Банк России понизил курс доллара на выходные до 63,72 рубля

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Официальные курсы ЦБ России на 06.12.19

Коммерсантъ05 декабря в 17:51

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,76 рубля

РИА Новости06 декабря в 05:53

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 63,7185 руб., курс евро - 70,7594 руб

Финмаркетвчера в 01:21

Курсы доллара и евро на 6 декабря

Банки.ру06 декабря в 00:00

Установлены курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06 декабря в 06:37

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 63,72 рубля

ПРАЙМ06 декабря в 05:27
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Sport24.ru 02:31
Энергетика

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Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
РИА Новости 00:00
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Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
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Коммерсантъ 05:00
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Шесть рыбаков и ребенок спасены с оторвавшейся льдины под Иваново

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Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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Гаджеты

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Газета.Ru 05:45
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Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
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