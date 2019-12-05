Финансы
Московский КомсомолецБанк России понизил курс доллара на выходные до 63,72 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, составила 66,8869 рубля. Курс доллара на международном валютном рынке к 23.00 по московскому времени составил 63,7028 руб.
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Сын Валерии госпитализирован после ДТП под Петербургом
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии
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Гаджеты
Apple планирует выпустить вместо iPhone SE 2 новый iPhone 9
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Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Происшествия
На месте гибели тамбовского вице-губернатора найдена записка
Записка найдена в квартире, в которой находился под домашним арестом вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков.
Футбол
Озил решил оплатить операции 1000 детям и накормить 100 тыс. бездомных
Во время чемпионата мира 2018 года Озил рассказал о планах заняться благотворительностью, а во время свадьбы с бывшей Мисс Турция Амине Гюльше прошлым летом воплотил свою идею в жизнь.
Энергетика
Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем
Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
Политика
Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже
Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
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Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки
Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
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МВД отрицает планы закупить роботов-полицейских
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Происшествия
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Здоровье
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Общество
Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников
Поставить на Hold Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда "Диалог" (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.
Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Гаджеты
Nokia презентовала бюджетный смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Компания Nokia на своей официальной презентации в Египте показала свой новый бюджетный смартфон Nokia 2.3.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Общество
В связи со стрельбой на базе ВМС США во Флориде задержаны 6 саудовцев
Напомним, 6 декабря на военно-морской базе в Пенсаколе (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой убиты три человека (в том числе сам стрелок) и трое получили ранения.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Политика
Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым не нарушать законы России и провести акцию в Херсонской области Украины.
Футбол
Российский судья Карасев обслужит игру «Боруссии» в Лиге чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев обслужит игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и пражской "Славией".
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.