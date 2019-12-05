Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, составила 66,8869 рубля. Курс доллара на международном валютном рынке к 23.00 по московскому времени составил 63,7028 руб.

Банк России понизил курс доллара на выходные до 63,72 рубля

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