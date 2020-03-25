Официальный курс доллара и евро к рублю, установленный Центробанком на 26 марта, снизился. Курс доллара снизился на 1,56 руб. до 77,7928 руб. Курс евро снизился на 1,27 руб. до 84,1485 руб.

Официальные курсы доллара и евро снизились к рублю

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