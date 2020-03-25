Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальные курсы доллара и евро снизились к рублю

Официальный курс доллара и евро к рублю, установленный Центробанком на 26 марта, снизился. Курс доллара снизился на 1,56 руб. до 77,7928 руб. Курс евро снизился на 1,27 руб. до 84,1485 руб.
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Официальные курсы доллара и евро снизились к рублю

Газета.Ru08:02

Курс рубля снизился почти на 30 копеек к доллару и евро

Пятый канал10:14

Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о снижении доллара и евро

Свободная Пресса06:46

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 26 марта

9111.ru08:02

Центробанк продолжает снижать курсы доллара и евро

Пенза-Пресс10:40

Курсы евро и доллара снизились на Мосбирже

Вечерняя Москва12:15
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