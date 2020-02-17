Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 46,13 коп. и составил 63,7698 руб. В свою очередь, курс евро повысился до 69,0882. Стоимость бивалютной корзины составила 66,1631 руб.

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

Общество Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.

Происшествия Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.

Происшествия Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.

Общество ЦБ хочет ужесточить наказание за утечку персональных данных Сегодня, 18 февраля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ может инициировать ужесточение ответственности за утечку персональных данных, вплоть до уголовного преследования.

Здоровье В школах Челябинска продлили карантин Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.

Авто Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7 Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.

Биатлон Драчев ответил на вопрос об участии Логинова в сингл-миксте Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что тренерский штаб российской сборной не рассматривал вопрос возможного неучастия Александра Логинова в сингл-миксте на чемпионате мира в Антхольце.

Шоу-бизнес Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака 12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.

Общество Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.