Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро на среду вырос на 47 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 46,13 коп. и составил 63,7698 руб. В свою очередь, курс евро повысился до 69,0882. Стоимость бивалютной корзины составила 66,1631 руб.
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