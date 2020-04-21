Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля

Москва, 21 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Евро на бирже подскочил до 84 рублей

Фонтанка.Ру12:10

Курс рубля на 22 апреля 2020: евро врос до 84 рублей

Комсомольская правда12:08

Евро вырос до 84 рублей

Газета.Ru12:01

Курс евро превысил ₽84 на фоне дешевеющей нефти

РБК11:52

Курс евро превысил 84 рубля

RT на русском11:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

ТАСС11:44

Курс евро на Мосбирже поднимался выше 84 рублей

Аргументы и Факты12:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 12:31, Ашберн

Комментарии

Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
42
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
24
Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Известия 07:51
10
Культура

Швыдкой вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, российский искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой поддержал авторов сериала «Зулейха открывает глаза».
Культуромания 11:40
4
Общество

Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
2,1K
Политика

Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе

Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.
РБК 05:30
3,9K
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:33
997
Здоровье

Самарскую городскую больницу № 4 перевели в режим обсерватора

Управление Роспотребнадзора по Самарской области выдало предписание на перевод самарской городской больницы в режим работы обсерватора.
63.ru 11:10
Наука

Люди с лишним весом серьезнее переболеют коронавирусом

Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения.
Русская Планета 01:48
10
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
3
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
87
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
37
Общество

Спрогнозированы сроки открытия границ Европы

Согласно прогнозу, по мере улучшения ситуации начнется открытие внутренних границ и только после этого — внешних.
Lenta.ru 07:02
Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
5
Политика

В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына

Российская газета 07:34
429
Здоровье

Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Здоровье

Врач рассказал, как отличить коронавирус от простуды

Врач подчеркнул, что это особенности нового вируса, который поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки.
ToDay News Ufa 12:22
303
Экономика

На производство масок до 4 млн штук в сутки выделят 2 млрд рублей

Правительство России выделит Московскому эндокринному заводу 2 млрд рублей на увеличение производства масок.
Известия 12:14
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
11
Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания вчера в 07:49
9,7K
Армия и оружие

В Белоруссии оценили возможность проведения парада 9 мая

Военное дело вчера в 10:50
93
Экономика

Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги

Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
4,6K
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,7K
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,4K
Общество

Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 12:03
41
Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
9
Общество

У девяти курсантов Военного университета обнаружили коронавирус

Газета.Ru 11:21
Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM вчера в 22:08
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты

Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:25
117
Как работают Яндекс.Новости?
Главное