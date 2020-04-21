Москва, 21 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля

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