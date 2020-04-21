Финансы
REGNUMКурс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля
Москва, 21 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Культура
Швыдкой вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, российский искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой поддержал авторов сериала «Зулейха открывает глаза».
Культуромания 11:40
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
Политика
Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе
Акция протеста против режима самоизоляции, которая прошла накануне во Владикавказе, может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.
РБК 05:30
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:33
Здоровье
Самарскую городскую больницу № 4 перевели в режим обсерватора
Управление Роспотребнадзора по Самарской области выдало предписание на перевод самарской городской больницы в режим работы обсерватора.
63.ru 11:10
Наука
Люди с лишним весом серьезнее переболеют коронавирусом
Ученые сравнили восемь подопытных мышей с нормальным весом и восемь мышей, которые страдают от ожирения.
Русская Планета 01:48
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
Спрогнозированы сроки открытия границ Европы
Согласно прогнозу, по мере улучшения ситуации начнется открытие внутренних границ и только после этого — внешних.
Lenta.ru 07:02
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Политика
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына
Российская газета 07:34
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Здоровье
Врач рассказал, как отличить коронавирус от простуды
Врач подчеркнул, что это особенности нового вируса, который поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки.
ToDay News Ufa 12:22
Экономика
На производство масок до 4 млн штук в сутки выделят 2 млрд рублей
Правительство России выделит Московскому эндокринному заводу 2 млрд рублей на увеличение производства масок.
Известия 12:14
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания вчера в 07:49
Армия и оружие
В Белоруссии оценили возможность проведения парада 9 мая
Военное дело вчера в 10:50
Экономика
Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера
Lenta.ru 12:03
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM вчера в 22:08
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты
Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:25