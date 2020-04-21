Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальные курсы евро и доллара выросли к рублю

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора. Курс евро вырос на 1,51 рубля, до 82,62 рубля.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Евро на бирже подскочил до 84 рублей

Фонтанка.Ру12:10

Курс рубля на 22 апреля 2020: евро врос до 84 рублей

Комсомольская правда12:08

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

ТАСС11:44

Курс евро превысил ₽84 на фоне дешевеющей нефти

РБК11:52

Курс евро превысил 84 рубля

RT на русском11:46

Курс евро на Мосбирже поднимался выше 84 рублей

Аргументы и Факты12:01

Евро вырос до 84 рублей

Газета.Ru12:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 12:42, Ашберн

Комментарии

Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
3K
Авто

Volkswagen выплатит за дизельный скандал 620 млн евро

Концерн выплатит 200 тысячам пострадавших компенсации на общую сумму 620 млн евро.
Автоновости дня вчера в 08:43
1
Общество

В российском регионе решили ослабить режим изоляции

В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
10
Армия и оружие

В Белоруссии оценили возможность проведения парада 9 мая

Военное дело вчера в 10:50
93
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
161
Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
52
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,7K
Биатлон

Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича

Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU 08:44
Армия и оружие

Названы конкуренты МиГ-35 в индийском тендере

Конкурентами МиГ-35 в закупке Индией истребителей являются все мировые лидеры в отрасли, заявил региональный директор корпорации «МиГ» (входит в ОАК, которая входит в Ростех) Антон Чернов.
Взгляд.ру 09:38
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
95
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru вчера в 08:07
1
Общество

Верховный суд не признал эпидемию коронавируса непреодолимой силой

Безусловным обстоятельством непреодолимой силы эпидемия коронавируса считаться не будет, решил Верховный суд.
Фонтанка.Ру 11:16
7
Авто

УАЗ готовит битопливный УАЗ «Патриот»

УАЗ получил одобрение типа транспортного средства на битопливную модификацию внедорожника "Патриот".
Новые автомобили вчера в 07:28
21
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,8K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
908
Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
27
Энергетика

Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
Газета.Ru 10:49
10
Энергетика

Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
3
Кино

Квентин Тарантино рассказал об унизительном провале своего фильма

Квентин Тарантино назвал унизительным провал фильмов, которые он снял вместе с Робертом Родригесом в рамках проекта «Грайндхаус».
Профиль вчера в 12:39
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,8K
Здоровье

Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

RT на русском 00:56
560
Экономика

Греф: вызванный коронавирусом кризис может оказаться длинным

Москва, 21 апреля 2020, 14:59 — REGNUM Россия может в мае выйти на пик по коронавирусной инфекции, однако связанный с COVID-19 кризис затянется как минимум до следующего года.
REGNUM 07:59
31
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
437
Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
19
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
10
Хоккей

У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус

Lenta.ru 11:15
17
Экономика

Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
Секрет фирмы 07:51
128
Общество

Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 12:03
74
Как работают Яндекс.Новости?
Главное