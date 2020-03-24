Финансы
РосбалтЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро
Банк России понизил с 25 марта официальный курс доллара США сразу на 2,03 рубля до 78,8493 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 1,27 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 85,4253 рубля.
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Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
Футбол
Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Футбол
Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом
Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Жаров последние восемь лет руководил Роскомнадзором. До этого он занимал должность замгендиректора ВГТРК и замглавы Минкомсвязи.
Происшествия
Двое сахалинцев украли алкоголь, чтобы отметить день рождения
Двоих местных жителей подозревают в совершении краж. В преддверии дня рождения одного из злоумышленников парни решили украсть алкоголь.
Политика
Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке предупредило соотечественников о возможном закрытии американскими властями воздушного пространства.
Авто
Aston Martin разработал первый за полвека двигатель V6
Суперкар Aston Martin Valhalla первым получит новый битурбомотор V6 3.0 в сочетании с электромотором.
Общество
МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой
Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Здоровье
РФ может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали
Ряд стран Латинской Америки и Северной Африки прислал в Россию заявки на мобильные противоинфекционные отделения для борьбы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Проект-техника", создающей эти комплексы.
Происшествия
Троллейбус в Чите врезался в стену, избегая столкновения с другим авто
Политика
Россию пригласили на экстренный саммит G20
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
Суд в США запретил передачу токенов Gram покупателям
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поддержал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете на передачу покупателям кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Наука
Физики измерили звуковое давление лопающегося мыльного пузыря
С помощью микрофонной решетки физикам удалось измерить звуковое давление лопающихся мыльных пузырей.
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Общество
ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Общество
Суд вынес приговор по делу о превышении чиновниками полномочий в Омске
Судебные органы рассматривали уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора области Станислава Гребенщикова, министра строительства Богдана Масана, его зама Евгения Скрудзина и директора государственного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой.
Общество
Треть россиян пожаловались на трудности работы из дома
В России переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции Сovid-2019 не удовлетворил около 31% граждан.