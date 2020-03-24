Банк России понизил с 25 марта официальный курс доллара США сразу на 2,03 рубля до 78,8493 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 1,27 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 85,4253 рубля.

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Политика Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора Жаров последние восемь лет руководил Роскомнадзором. До этого он занимал должность замгендиректора ВГТРК и замглавы Минкомсвязи.

Общество МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.

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Здоровье РФ может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали Ряд стран Латинской Америки и Северной Африки прислал в Россию заявки на мобильные противоинфекционные отделения для борьбы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Проект-техника", создающей эти комплексы.

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Общество Суд в США запретил передачу токенов Gram покупателям Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поддержал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете на передачу покупателям кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

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