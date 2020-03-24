Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ существенно понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России понизил с 25 марта официальный курс доллара США сразу на 2,03 рубля до 78,8493 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 1,27 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 85,4253 рубля.
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Курсы валют на сегодня, 25 марта 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:22

Рубль лишь умеренно дешевеет к доллару и евро, несмотря на заметно снижающиеся мировые рынки и падающую нефть

Финмаркетвчера в 10:23

ЦБ понизил официальный курс доллара до 78,84 руб., евро — до 85,42 руб

Коммерсантъ06:35

ЦБ понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля

ТАСС06:18

Курсы валют ЦБ РФ на 24 марта: 78,8493 руб/доллар США и 85,4253 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.ру11:23
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В России переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции Сovid-2019 не удовлетворил около 31% граждан.
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