Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс доллара и евро упал к рублю

Официальный курс евро снижен на 28 копеек, до 70,83 руб.
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ЦБ понизил курс доллара на вторник до 63,87 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:57

ЦБ установил курс валют на 29 октября

Телеканал 360°вчера в 11:29

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,84 рубля

РИА Новостивчера в 07:11

ЦБ понизил курс доллара на 29 октября до 63,87 рубля

ТАССвчера в 07:12

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13

Рубль вечером немного укрепился к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков

Интерфаксвчера в 12:37

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
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Футбол

Карпин посмеялся над шансами «Ростова» на чемпионство

"Ростов" под руководством Карпина занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 29 очков после 14 матчей и на 3 балла отставая от лидирующего "Зенита", которому в 13-м туре уступил со счетом 1:6.
ProstoProSport вчера в 23:26
Происшествия

Суд отклонил жалобу на арест главы «Сисим» по делу о прорыве дамб

Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на арест гендиректора золотодобывающей артели "Сисим" Максим Ковалькова.
РЕН ТВ 00:05
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Политика

Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну

Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 04:32
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Общество

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика

Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей

РБК вчера в 11:02
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Здоровье

Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ 27 октября в 23:10
Общество

Мария Бутина вернулась в родной Барнаул

BFM.ru 00:09
Общество

Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые организации

Корпорация Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые и спортивные организации по всему миру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.
Ведомости вчера в 17:41
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС вчера в 10:05
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»

Актуальные Новости вчера в 04:51
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
РИА Новости вчера в 07:51
Гаджеты

Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

The GEEK вчера в 06:55
Политика

Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК вчера в 12:44
Футбол

«Фламенго» включился в борьбу за Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оказался в сфере интересов "Фламенго".
Soccer.ru вчера в 21:24
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Газета.Ru вчера в 16:04
Общество

Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта

Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты называют заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которую применяют женщины старше 50 лет.
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие

Американская военная база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

Expert.ru вчера в 15:27
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Музыка

Девушка на украинском языке спела песню на русском «Голосе». И что из этого вышло

Да и песня красивая, видно, что с душой спето.
Царьград вчера в 16:42
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Спорт

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы после перепроверки проб

РЕН ТВ вчера в 07:24
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 05:42
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
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