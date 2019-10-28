Официальный курс евро снижен на 28 копеек, до 70,83 руб.

Официальный курс доллара и евро упал к рублю

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