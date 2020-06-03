Официальные курсы доллара и евро снизились на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Банка России. Курс доллара, установленный ЦБ на четверг, обрушился на 64,18 коп. и достиг 68,3413 руб. Также курс евро снизился на 15,39 коп. и составил 76,6243 руб.

Официальный курс доллара и евро упал вслед за нефтью

Общество Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США. 9

Общество Минстрой утвердил критерии стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. 12

Общество Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания. 64

Политика Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно. 11

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 171

Футбол Моуринью хочет пригласить в «Тоттенхэм» Зума Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде защитника «Челси» Курта Зума.

Общество В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно. 994

Шоу-бизнес Звезда сериала «Воронины» пожаловалась на преследование маньяка Российская актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале «Воронины», пожаловалась на преследование со стороны маньяка.

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 359

Кино Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады» Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году. 101

Общество Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер. 1,5K

Происшествия Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 387

Общество В России хотят ввести новый штраф для водителей Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет. 195

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 974

Экономика Сбербанк хочет ввести лимит на бесплатные переводы к концу недели Новый Калининград Сбербанк к концу недели хочет перейти на новую систему переводов, которая в числе прочего предполагает лимит на бесплатные переводы без подписки внутри региона в 50 тыс. рублей. 41