Финансы
Газета.RuОфициальный курс доллара и евро упал вслед за нефтью
Официальные курсы доллара и евро снизились на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Банка России. Курс доллара, установленный ЦБ на четверг, обрушился на 64,18 коп. и достиг 68,3413 руб. Также курс евро снизился на 15,39 коп. и составил 76,6243 руб.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Общество
Люди защитили от толпы протестующих русский ресторан в Сан-Диего
Хозяин ресторана Pushkin в Сан-Диего вместе с друзьями защитил принадлежащее ему заведение от налета протестующих местных жителей.
Народные новости 02 июня в 08:32
Общество
Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online
Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости 14:14
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Происшествия
В Пермском крае умерли два медика с коронавирусом
В Пермском крае умерли два медицинских работника, у которых был подтвержден диагноз Covid-19.
Рифей-Пермь 15:22
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Политика
Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно.
РИА Новости 14:14
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Футбол
Моуринью хочет пригласить в «Тоттенхэм» Зума
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде защитника «Челси» Курта Зума.
Матч ТВ 14:52
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Воронины» пожаловалась на преследование маньяка
Российская актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале «Воронины», пожаловалась на преследование со стороны маньяка.
АБН 09:24
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Общество
Путин ввёл режим ЧС в Норильске из-за разлива дизеля
Форпост Северо-Запад вчера в 10:31
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Кино
Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»
Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
Газета.Ru 04:54
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Общество
Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой
В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер.
Столица С вчера в 11:37
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
В Новгородской области задержали «вора в законе»
В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
Общество
В России хотят ввести новый штраф для водителей
Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Экономика
Сбербанк хочет ввести лимит на бесплатные переводы к концу недели
Новый Калининград Сбербанк к концу недели хочет перейти на новую систему переводов, которая в числе прочего предполагает лимит на бесплатные переводы без подписки внутри региона в 50 тыс. рублей.
Новый Калининград.Ru вчера в 01:33
Политика
Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 07:17
Политика
В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте
Грубый политический промах администрации бывшего президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.
ТАСС 14:11
Общество
Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
РБК 13:07