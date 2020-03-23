Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Здоровье В Прикамье выявили два новых случая коронавируса Пермь, 25 марта 2020, 13:49 — REGNUM В Пермском крае на 25 марта выявлено два новых случая коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

Финансы Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Конституционный суд расширил права незарегистрированных кандидатов Конституционный суд решил, что такое положение лишает кандидатов права на судебную защиту, и постановил внести изменения в избирательное законодательство.

Общество Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.

Происшествия Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.

Экономика В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Политика Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.

Общество Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Армия и оружие Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Здоровье Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.