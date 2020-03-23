Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс доллара и евро вырос

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Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.
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Курсы доллара и евро на 25 марта

Банки.ру01:00

Курс евро на 23 марта 2020: 87,02 рубля

Комсомольская правда23 марта в 03:35

Официальный курс доллара и евро вырос

Газета.Ru23 марта в 06:51
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Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
Общество

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Интерфакс 09:00
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Здоровье

В Прикамье выявили два новых случая коронавируса

Пермь, 25 марта 2020, 13:49 — REGNUM В Пермском крае на 25 марта выявлено два новых случая коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.
REGNUM 06:49
Кино

Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»

Газета Metro вчера в 11:08
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК вчера в 02:21
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Политика

Конституционный суд расширил права незарегистрированных кандидатов

Конституционный суд решил, что такое положение лишает кандидатов права на судебную защиту, и постановил внести изменения в избирательное законодательство.
Политсовет 08:43
Общество

Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
РИА Новости 06:17
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода

Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
ТАСС 08:41
Армия и оружие

Российская военная колонна в Риме попала на видео

Российская военная колонна, которая должна помочь Италии в борьбе с коронавирусом, попала на видео.
Lenta.ru 09:02
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК вчера в 13:58
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ростовской области

Жительница Ростовской области, у которой сегодня был подтвержден положительный тест на коронавирус, вернулась из Таиланда 21 марта.
Кавказский узел 06:26
Экономика

В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:35
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

У Юлии Началовой было хроническое заболевание

RuNews24.ru 05:41
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Здоровье

Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек

Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.
SMINEWS в Иванове 06:45
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Ефимова рассказала, как её знакомые из Азии перенесли коронавирус

RT на русском 08:05
Здоровье

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
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