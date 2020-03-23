Финансы
Газета.RuОфициальный курс доллара и евро вырос
Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.
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Комментарии
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта
Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Здоровье
В Прикамье выявили два новых случая коронавируса
Пермь, 25 марта 2020, 13:49 — REGNUM В Пермском крае на 25 марта выявлено два новых случая коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.
Кино
Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Финансы
Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Политика
Конституционный суд расширил права незарегистрированных кандидатов
Конституционный суд решил, что такое положение лишает кандидатов права на судебную защиту, и постановил внести изменения в избирательное законодательство.
Общество
Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
Происшествия
Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода
Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Риме попала на видео
Российская военная колонна, которая должна помочь Италии в борьбе с коронавирусом, попала на видео.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ростовской области
Жительница Ростовской области, у которой сегодня был подтвержден положительный тест на коронавирус, вернулась из Таиланда 21 марта.
Экономика
В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса
Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
Шоу-бизнес
У Юлии Началовой было хроническое заболевание
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Здоровье
Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек
Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.
Спорт
Ефимова рассказала, как её знакомые из Азии перенесли коронавирус
Здоровье
Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.