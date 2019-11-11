Финансы
9111.ruОфициальный курс доллара и евро вырос на 12 ноября
Официальный курс доллара США ЦБ установил на уровне 63,9121 рублей. По сравнению с предыдущим показателем рост составил 18,26 копеек.
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ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро до 63,91 и 70,48 рубля соответственно
Интересантвчера в 06:33
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
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На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьева
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовное дело.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
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Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Армия и оружие
Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй
Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
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«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
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Ягудин обвинил СМИ в искусственном создании его конфликта с Плющенко
Известный российский фигурист Алексей Ягудин высказался по поводу своего давнего конфликта с коллегой-соотечественником Евгением Плющенко, передает ТРК "Мир".
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Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
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Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Общество
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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Армия и оружие
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Два российских истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию в среду, 13 ноября.
Политика
Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
Общество
ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Общество
Медведев дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола
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Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
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Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног
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Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
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Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду
Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".