Финансы

9111.ru9111.ruОфициальный курс доллара и евро вырос на 12 ноября

Официальный курс доллара США ЦБ установил на уровне 63,9121 рублей. По сравнению с предыдущим показателем рост составил 18,26 копеек.
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Официальный курс евро на вторник вырос до 70,48 рубля

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Росбалтвчера в 07:42

Курсы доллара и евро на 12 ноября

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Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

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Курсы валют на сегодня, 12 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20

Курс валют на 11-15 ноября: колеблемся на волнах ожиданий

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ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро до 63,91 и 70,48 рубля соответственно

Интересантвчера в 06:33
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
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Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
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Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
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«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
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Известный российский фигурист Алексей Ягудин высказался по поводу своего давнего конфликта с коллегой-соотечественником Евгением Плющенко, передает ТРК "Мир".
Газета.Ru 03:57
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Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета

Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
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Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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Два российских истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию в среду, 13 ноября.
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Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США

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ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

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В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
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В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
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Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
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Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
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