Финансы

9111.ru9111.ruОфициальный курс доллара и евро вырос на 12 ноября

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По сравнению с предыдущим показателем рост составил 18,26 копеек. Курс евро на 12 ноября установлен на уровне 70,4759 рублей – прирост 5,48 копеек.
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Курсы валют на сегодня, 13 ноября 2019 года

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Курсы доллара и евро на 13 ноября

Банки.ру00:00

Курс валют сегодня: доллар и евро растут

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Официальный курс доллара и евро вырос на 12 ноября

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Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 5 коп

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Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:50, Вашингтон
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Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.
РИА Новости вчера в 22:39
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Футбол

Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 14:45
Культура

Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом

Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета вчера в 11:54
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Армия и оружие

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели

В ближайшие несколько недель первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным планирующим блоком "Авангард" заступят на опытно-боевое дежурство.
Комсомольская правда 00:32
Футбол

Роналду перестает помогать «Ювентусу»

Португалец воспринимает это плохо и не следует прямо в раздевалку с мрачным лицом, тогда как поле отличается малым — лишь один удар, отраженный Доннаруммой в конце первого тайма.
LiveSport.ru 11 ноября в 12:09
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
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Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru вчера в 10:38
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07
Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Общество

Медведев захотел развивать российские села

Газета.Ru 00:33
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
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Происшествия

Найдена пропавшая в Ставрополе школьница

Пропавшая 11 ноября в Ставрополе 16-летняя школьница обнаружена живой. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону.
Известия вчера в 15:37
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Религия

Александрийский патриарх получил письмо с «Поцелуем Иуды»

Life.ru вчера в 14:25
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb вчера в 03:39
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Здоровье

Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют

Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
ТК Звезда вчера в 22:36
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Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM 11 ноября в 15:40
Общество

ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Газета.Ru 00:41
Авто

Новая технология от Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции

Тарантас Ньюс 11 ноября в 10:50
Происшествия

В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек

Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
RT на русском вчера в 23:33
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

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Политика

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Известия вчера в 13:36
Общество

Конкурсная комиссия выбрала претендентов на пост мэра Челябинска

Коммерсантъ Челябинск вчера в 11:10
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Происшествия

Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих

REGNUM 00:30
Политика

Соловьев ответил на возбуждение уголовных дел против него на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Mockva.ru вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
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