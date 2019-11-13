Финансы
9111.ruОфициальный курс доллара и евро вырос на 12 ноября
По сравнению с предыдущим показателем рост составил 18,26 копеек. Курс евро на 12 ноября установлен на уровне 70,4759 рублей – прирост 5,48 копеек.
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Политика
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Футбол
Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Армия и оружие
Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели
В ближайшие несколько недель первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным планирующим блоком "Авангард" заступят на опытно-боевое дежурство.
Футбол
Роналду перестает помогать «Ювентусу»
Португалец воспринимает это плохо и не следует прямо в раздевалку с мрачным лицом, тогда как поле отличается малым — лишь один удар, отраженный Доннаруммой в конце первого тайма.
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
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Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
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Медведев захотел развивать российские села
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На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
Происшествия
Найдена пропавшая в Ставрополе школьница
Пропавшая 11 ноября в Ставрополе 16-летняя школьница обнаружена живой. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону.
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Религия
Александрийский патриарх получил письмо с «Поцелуем Иуды»
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
Общество
ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Авто
Новая технология от Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции
Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Политика
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Общество
Конкурсная комиссия выбрала претендентов на пост мэра Челябинска
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Соловьев ответил на возбуждение уголовных дел против него на Украине
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.