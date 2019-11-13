По сравнению с предыдущим показателем рост составил 18,26 копеек. Курс евро на 12 ноября установлен на уровне 70,4759 рублей – прирост 5,48 копеек.

Официальный курс доллара и евро вырос на 12 ноября

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