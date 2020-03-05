Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5247 рубля.

Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,08 рубля

Наука Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.

Общество В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Политика В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Экономика 38 банков могут потерять лицензию Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество Матвиенко призвала не верить слухам о коронавирусе Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, а граждане получают полную и достоверную информацию.

Экономика Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Футбол «Арсенал» разгромил «Оренбург» в матче молодежных команд В матче 21-го тура молодежного первенства России «Арсенал» на выезде выиграл у «Оренбурга» (5:1). В составе победителей дубль сделал Даниил Ерофеев.

Общество Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос Отмечается, что 83% респондентов знают или слышали, что в ближайшее время состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в конституцию, 17% услышали об этом впервые.

Хоккей Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон» Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.