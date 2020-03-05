Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на четверг снизился до 66,08 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5247 рубля.
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ЦБ повысил курс доллара на 7-10 марта до 67,5 рубля

ТАСС06:23

Официальный курс доллара на выходные и вторник вырос до 67,5 рубля

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Официальный курс евро на пятницу снизился на пять копеек

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ЦБ РФ установил курс евро с 7 марта в размере 75,8424 руб

Финмаркет05:58

Банк России на 7 марта повысил курс евро к рублю почти на 2 руб. 16 коп. до 75.8424 руб., курс доллара США - более чем на 1 руб. 33 коп. до 67.5175 руб

АК&М06:46

Официальный курс доллара на среду повышен до 66,19 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:27

Крымские цены. Курсы валют, продукты и бензин (03.03.2020)

Крым 2403 марта в 04:22
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Сирия возвратила захваченный боевиками танк Т-90

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На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

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Владимир Путин прибыл в Иваново

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Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Наука

Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга

Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
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Авто

Обновленная Hyundai Creta скоро выйдет на российский рынок

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о скором выходе на российский рынок обновленной модели Hyundai Creta.
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Общество

В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
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Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Финансы

Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снизился в четверг на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков.
ПРАЙМ вчера в 11:19
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
Вести.Ru 06:03
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Политика

МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Взгляд.ру 04:27
Общество

Матвиенко призвала не верить слухам о коронавирусе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, а граждане получают полную и достоверную информацию.
Российская газета 06:14
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В Екатеринбурге устроят салют в честь смерти Сталина

Общественное телевидение России вчера в 07:19
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Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний

Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Известия вчера в 23:25
Футбол

Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 09:00
Футбол

«Арсенал» разгромил «Оренбург» в матче молодежных команд

В матче 21-го тура молодежного первенства России «Арсенал» на выезде выиграл у «Оренбурга» (5:1). В составе победителей дубль сделал Даниил Ерофеев.
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В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Собеседник 04:14
Общество

Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом

В Иране зафиксировали рекордный рост количества заражений коронавирусом за 24 часа, сообщил официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.
РИА Новости 06:29
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Президент РТ: Женщина должна быть социально защищена

Особенно женщина должна быть социально защищена.
Альметьевск РТВ 06:26
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Аргументы и Факты 06:20
Общество

Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос

Отмечается, что 83% респондентов знают или слышали, что в ближайшее время состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в конституцию, 17% услышали об этом впервые.
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Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
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Производство солнечных батарей может быть безвредным для природы

Эксперименты неоднократно демонстрировали, что такие батареи дешевле и эффективнее традиционных кремниевых, однако их коммерческому успеху препятствует низкий срок службы.
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Как работают Яндекс.Новости?
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