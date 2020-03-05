Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на четверг снизился до 66,08 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5247 рубля.
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Сирия возвратила захваченный боевиками танк Т-90
Политика
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Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
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Обновленная Hyundai Creta скоро выйдет на российский рынок
Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о скором выходе на российский рынок обновленной модели Hyundai Creta.
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В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
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В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Финансы
Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снизился в четверг на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков.
Экономика
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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Смертник подорвался у посольства США в Тунисе
Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
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Матвиенко призвала не верить слухам о коронавирусе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, а граждане получают полную и достоверную информацию.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь смерти Сталина
Экономика
Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний
Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Футбол
Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Оренбург» в матче молодежных команд
В матче 21-го тура молодежного первенства России «Арсенал» на выезде выиграл у «Оренбурга» (5:1). В составе победителей дубль сделал Даниил Ерофеев.
Футбол
В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»
Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
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В Иране зафиксировали рекордный рост количества заражений коронавирусом за 24 часа, сообщил официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.
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Особенно женщина должна быть социально защищена.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Общество
Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
Общество
Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос
Отмечается, что 83% респондентов знают или слышали, что в ближайшее время состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в конституцию, 17% услышали об этом впервые.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
Наука
Производство солнечных батарей может быть безвредным для природы
Эксперименты неоднократно демонстрировали, что такие батареи дешевле и эффективнее традиционных кремниевых, однако их коммерческому успеху препятствует низкий срок службы.